Esclusiva SI – Como, nuovi contatti per Thiaw ma non solo

Thiaw–Como: nuovi dialoghi poco fa, timidi ma significativi segnali di apertura del difensore centrale, da verificare fino in fondo. Resta forte l’interesse per Starfelt, il Como vuole farne due. Così in esclusiva il nostro Alfredo Pedullà. Ecco il tweet: