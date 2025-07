Fiorentina, Kean ma non solo: si scalda l’estate viola

Il tormentone Kean ma non solo in casa Fiorentina si lavora per programmare il futuro e consegnare a Stefano Pioli una squadra sempre più competitiva. Per il bomber della Nazionale la dirigenza deve solo sedersi e sperare che non arrivi entro il 15 luglio il pagamento della Clausola da 52 milioni e l’offerta che convinca Kean a lasciare.

Fiorentina, Kean ma non solo

Al momento l’unica squadra realmente interessata è stata la formazione araba dell’Al-Qadisya che al calciatore ha offerto circa 15 milioni a stagione. La volontà di Kean è però quella di restare in Europa. Tempo quindi fino al 15 luglio per capire se qualcuno proverà a pagare la clausola o se il futuro di Kean sarà sempre più viola. Futuro che potrebbe essere viola anche per Sebastiano Esposito. Sull’attaccante dell’Inter c’è la concorrenza di Parma e Cagliari. Ma la Fiorentina parte avvantaggiata e potrebbe acquistare il calciatore per circa 5-6 milioni più bonus, vista la scadenza del contratto nel 2026. Chi potrebbe invece lasciare è Lucas Beltran, per l’argentino c’era l’interesse del River Plate ma al momento gli argentini non sarebbero disposti ad una formula diversa dal prestito. Con i viola che cederebbero Beltran solo a titolo definitivo. Chi non lascia ma raddoppia è poi Daniele Galloppa con il tecnico della Primavera che ha rinnovato il suo contratto per un’ulteriore stagione…