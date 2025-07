Vince 1-0 l’Italia contro il Belgio nella gara d’esordio negli Europei femminili in Svizzera. A decidere la gara è stata Arianna Caruso al 44′. Azione in contropiede dell’Italia. Di Guglielmo vince un contrasto, poi con il sinistro offre un passaggio filtrante a Caruso. La giocatrice, dopo uno stop non ottimale, incrocia con il destro da dentro l’area, trovando la rete. Esordio quindi vincente per le azzurre di Soncin che ora sono attese dalla sfida del 7 luglio a Ginevra contro il Portogallo.