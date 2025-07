Il Besiktas ha ufficializzato l’addio con Ciro Immobile. L’attaccante napoletano lascia la Turchia. Lo aspetta, come raccontato ampiamente, il Bologna. Questa la nota dei turchi: “Beşiktaş Futbol A.Ş. ha comunicato al KAP (Piattaforma di Informazione Pubblica) la risoluzione del contratto con il calciatore professionista Ciro Immobile. Ringraziamo Ciro Immobile per i servizi resi al nostro club e gli auguriamo successo per il prosieguo della sua carriera”.