ESCLUSIVA SI Pedullà: “Per Morata al Como siamo in pieno countdown”

Aggiornamento sul prossimo colpo che arriverà alla corte di Cesc Fabregas: “Alvaro Morata e il Como: un matrimonio che s’ha da fare. Non erano previste sorprese sulla risoluzione del prestito con il Galatasaray che sarebbe scaduto a gennaio, né i turchi avrebbero rinviato la svolta perché in attesa di una risposta da parte di Osimhen. Tra Morata e il Galatasaray è un capitolo chiuso, il colloquio tra Fabregas e Alvaro aveva fatto la differenza con il placet del Milan. Adesso non resta che aspettare, ancora poco tempo e Morata sarà un nuovo attaccante del Como”, scrive Alfredo Pedullà.