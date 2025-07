Fiorentina, Kean ma non solo: si valuta il futuro di Mandragora

Calma piatta al momento in casa Fiorentina per quanto riguarda la situazione legata a Moise Kean. L’attaccante non ha mai manifesta l’intenzione di lasciare Firenze. E l’interesse dell’Al Qadisya, inizalmente disposto a pagare la clausola da 52 milioni sembra essere spostati su Mateo Retegui viste le resistenze del bomber viola che non ha mai aperto al trasferimento in Arabia Saudita.

Non solo Kean tutto il mercato viola

Con un Kean per ora saldo a Firenze potrebbe essere Beltran a lasciare ma solo in caso di offerta che convinca pienamente la società viola. Società viola che in attacco segue poi sempre il profilo di Sebastiano Esposito, l’attaccante dell’Inter ha il contratto in scadenza nel 2026 e per questo l’offerta potrebbe non superare i 5-6 milioni più bonus. Contratto in scandenza nel 2026 anche per Mandragora, sul centrocampista, reduce da un stagione straordinaria c’è l’interesse del Betis Siviglia che ha già fatto una prima offerta al ribasso rifiutata immediatamente dalla Fiorentina che nella prossima settimana avvierà i contatti per provare a rinnovare il contratto nel quale c’è comunque una clausola per un rinnovo automatico di una stagione in caso del verificarsi di determinate condizioni.

Fiorentina che dovrà poi chiarire la situazione che riguarda Dodo, l’accordo per il rinnovo al momento non c’è e il contratto scade nel 2027 con il giocatore che non ha però ancora portato offerte valide alla società..