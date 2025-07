Max Allegri inizia la sua seconda avventura al Milan

E’ ufficialmente iniziata la seconda avventura di Max Allegri al Milan: il nuovo tecnico del club di Via Aldo Rossi si è presentato questa mattina a Milanello, come raccontato da Sportitalia. Il raduno effettivo avverrà la prossima settimana con l’allenatore livornese che ha anticipato il primo giorno di lavoro con l’obiettivo di riportare il Diavolo dove merita, e con l’ex Juve che potrà contare sul primo acquisto ufficiale della nuova stagione: Samuele Ricci. In attesa di Luka Modric e di definire l’operazione che dovrebbe portare in Rossonero Jashari.

Lunedì 7 luglio al via la stagione del Milan: raduno e presentazione del nuovo allenatore

Ancora pochi giorni e la stagione ufficiale di AC Milan 2025/2026 prenderà il via. Lunedì 7 luglio sarà una giornata intensa e ricca di appuntamenti per tifosi, media e partner del Club. Dopo i primi test fisici, infatti, in programma tra oggi, venerdì 4, e domani, sabato 5 luglio, lunedì mattina ci sarà un primo allenamento chiuso al pubblico.

Alle ore 13.00, si cambia contesto: a Casa Milan avrà luogo la presentazione ufficiale alla stampa di Massimiliano Allegri, mentre nel pomeriggio si torna a Milanello. Alle ore 18.00 i tifosi potranno assistere alla seduta di allenamento pomeridiano sul campo esterno, ed essere così vicini con entusiasmo alla squadra.

Tutto pronto per il nuovo corso al Diavolo 2025/26

Nella giornata di oggi e anche in quella di domani i giocatori del Milan svolgeranno a Milanello dei test in vista del raduno della prossima settimana con Massimiliano Allegri carico in vista della prossima stagione. Questa mattina, oltre all’allenatore, si sono visti alcuni calciatori: come spiegato da MilanNews si tratta di Samuel Chukwueze, Ruben Loftus-Cheek, Alex Jimenez, Warren Pierre Bondo, Marco Sportiello, Tommaso Pobega, Davide Bartesaghi, Lapo Nava e il neo arrivato Samuele Ricci.