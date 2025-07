Milan, Thiaw ha anticipato il rientro: vuole convincere Allegri

Malick Thiaw doveva rientrare a Milanello domani: di sua spontanea volontà, si è presentato stamattina alle 9.15 ed è rimasto fino alle 13.07. Tare e Allegri, che lo hanno messo sul mercato accettando l’offerta del Como, sono rimasti molto colpiti da questa dimostrazione di professionalità e voglia di mettersi in mostra. Chissà che, nel caso di no definitivo ai lariani, il tedesco non possa far cambiare idea al duo: a quel punto, in osservazione finirebbero Tomori e Pavlovic. La filosofia è la stessa per tutti: questi giorni saranno utili per valutare atteggiamenti e impegno. Magari qualche valutazione potrà cambiare, sia in positivo che in negativo, rispetto ai preconcetti avuti fino a oggi.

Fonte: Francesco Letizia