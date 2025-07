Mondiale per Club, Fluminense-Al Hilal 2-1: Inzaghi a casa

Cade 2-1 sotto i colpi del Fluminense l’Al Hilal di Simone Inzaghi e abbandona così il Mondiale per Club. Brasiliani avanti al 40′ con Martinelli che riceve a centro area, si gira e calcia all’incrocio stappando la gara. Pronti via e al 6′ della ripresa arriva il pari di Marcos Leonardo che raccoglie il colpo di testa di Koulibaly su sviluppi di corner e da breve distanza supera Fabio per l’1-1. Al 70′ è poi Hercules a fare 2-1 con il centrocampista che controlla al limite uno spiovente entra in area e incrocia superando Bounou regalando così al Flu l’accesso alla semifinale del Mondiale per Club dove incontrerà o il Chelsea o il Palmeiras.