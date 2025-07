Pedullà: “Dumfries, quei 25 milioni che fanno tremare l’Inter”

Denzel Dumfries è un grande esterno e lo ha dimostrato. Ma quella clausola da 25 milioni, che scadrà il 15 luglio, è un invito per tutti e forse dovremmo anche aggiungere che è troppo bassa rispetto alle indiscutibili qualità dello specialista olandese. Il gradimento del Barcellona, evidentemente ammaliato dalle prestazioni di Dumfries negli scontri diretti in Champions, deve portare a qualcosa di più concreto. Vedremo. Di sicuro quella cifra è bassa e bisognerà far scorrere velocemente la clessidra per altri 10 giorni, scrive Alfredo Pedullà.