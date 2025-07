UFFICIALE Como, ecco Addai dall’AZ

Como 1907 è lieto di annunciare l’ingaggio dell’attaccante olandese Jayden Addai dall’AZ Alkmaar. Il 19enne si unisce al club con un accordo a titolo definitivo fino a giugno 2030.

Cresciuto nel rinomato settore giovanile dell’AZ, Addai ha esordito in Eredivisie la scorsa stagione e ha fatto parte della squadra dell’AZ che ha vinto la UEFA Youth League, dopo aver già segnato 15 gol in Eerste Divisie con lo Jong AZ.

Commentando l’ingaggio, l’allenatore Cesc Fàbregas ha dichiarato:”Jayden è diretto, tecnico e coraggioso. Ha già dimostrato di possedere qualità ad alto livello e crediamo che il Como sia il posto perfetto per lui per crescere e migliorare. Siamo entusiasti di averlo con noi“.

Sulla firma Jayden Addai ha dichiarato: “Sono davvero felice di essere qui e di poter vestire la maglia di un club prestigioso come il Como 1907. Qui c’è un progetto ambizioso e non vedo l’ora di dare il mio contributo per raggiungere insieme grandi risultati. Sarà la mia prima esperienza lontano da casa, ma sto già trovando il mio equilibrio e sono molto fiducioso e determinato. Como è un posto speciale. Sono stato sul Lago l’anno scorso e l’ho trovato incantevole: clima piacevole, ottimo cibo, un posto dove si sta davvero bene”.