L’Italian Poker Challenge ha assegnato il quarto titolo in palio: quello del 1-Shot Freezout da 250 euro di buy-in, torneo per appassionati dei tornei con registrazione singola (no re-entry). 68 gli iscritti, con una buona percentuale di giocatori molto esperti: ad esempio Danilo Colomba, Carmelo Vastae Pierpaolo Fabretti.