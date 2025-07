Wimbledon, giornata negativa per gli azzurri: eliminati Darderi e Bellucci

Nulla da fare per Mattia Bellucci, n.73 del ranking, che cede di schianto, dopo un buon avvio di match, contro il britannico Cameron Norrie, n.61. Alla seconda apparizione sui prati londinesi, il 24enne di Busto Arsizio, per l’occasione collocato sul Campo n.1, perde in tre set il duello fra mancini (7-6(5) 6-4 6-3). Saluta Londra anche Luciano Darderi, n.59, costretto a scendere in campo per il terzo giorno consecutivo per via dell’interruzione (per oscurità) del match precedente. Opposto all’australiano Jordan Thompson, n.44 del mondo, decisamente più a suo agio sull’erba, l’italo-argentino cede in quattro set dopo quasi tre ore di match (6-4 6-4 3-6 6-3).