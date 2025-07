In Iran si sbloccano i voli internazionali: Taremi presto a disposizione dell’Inter

Mehdi Taremi ‘vede’ il ritorno in Italia dopo che è stato costretto a saltare il Mondiale per Club con l’Inter a causa della guerra di 12 giorni tra il suo Iran e Israele. Con la ripresa dei voli internazionali sui cieli iraniani, informa su X il giornalista di TasnimNews, Hatam Shiralizadeh, l’attaccante nerazzurro dovrebbe partire per l’Italia la prossima settimana, con l’Inter che è aperta alla sua cessione. L’obiettivo a breve termine dell’ex Porto è essere a disposizione di Chivu per il ritiro pre campionato, in attesa di novità sul futuro.