IPC: SUPERATO IL GARANTITO, IN 115 PUNTANO AL PRIMO PREMIO DA €127.000 CAMPIONE D’ITALIA, 06 Luglio 2025 Programma | Risultati | Foto

| Risultati | Foto Tutti i file dell’Italian Poker Challenge Campione

Il Main Event dell’Italian Poker Challenge raggiunge 1.122 entries, per un montepremi finale netto di €754.656. 167 sono le posizioni a premio, al vincitore vanno €127.000.

Main Event dell’Italian Poker Challenge raggiunge 1.122 entries, per un montepremi finale netto di €754.656. 167 sono le posizioni a premio, al vincitore vanno €127.000. 115 giocatori superano il Day2. Al comando lo spagnolo Alvaro Gomez Rodriguez con 832.000 chips.

giocatori superano il Day2. Al comando lo spagnolo Alvaro Gomez Rodriguez con 832.000 chips. Lo svizzero Engin Altin vince il torneo €150 Warrior’s Revenge e incassa €1.980 di premio.

Engin Altin vince il torneo €150 Warrior’s Revenge e incassa €1.980 di premio. L’Italia è il Paese più rappresentato nel Main Event, con il 64% del field. Segue la Svizzera al 24%. Ucraina, Polonia, Finlandia, Austria, Francia, Germania, Spagna e Cina si dividono il restante 12%.

Per rimanere aggiornati in tempo reale: LETSPOKER APP PokerStarsnews.it IG

PokerStarsNews Facebook | PokerStarsNews YouTube ITALIAN POKER CHALLENGE: OBIETTIVO RAGGIUNTO! La prima edizione dell’Italian Poker Challenge – in corso a Campione d’Italia – ha raggiunto e superato l’obiettivo minimo prefissato: il garantito da 700.000 euro, grazie all’ultimo flight turbo (Day1F) e alle numerose late registration disponibili nei primi due livelli del Day2. Alla chiusura delle iscrizioni, il torneo ha registrato un totale di 1.122 entries, generando un montepremi netto finale di €754.656. , Giorgio Soceanu ( Con 473 giocatori ai tavoli, il Day2 è stato lungo ma ricco di emozioni. Nei primi livelli, le eliminazioni si sono susseguite rapidamente, lasciando a mani vuote anche alcuni nomi noti: Simone Agnoletto, Danilo Colomba, Giorgio Bernasconi, Alessandro Giordano , Giorgio Soceanu ( runner-up al Main Event PS Open di Campione ), Michele Guerrini, Giovanni Salvatore, Ivan Losi, Luca Trebbi e molti altri. Poi, in prossimità dello scoppio della bolla, l’azione ha rallentato, tanto che per passare da 170 a 167 giocatori, è servita più di un’ora. Il “siete tutti a premio” è arrivato quando Lorenzo Arduini (vincitore a Parigi del ME France Poker Series nel 2023 e ottavo nel 2024 all’EPT Main Event) ha chiamato con Q8 l’all-in di Francesco Macrì, ormai molto short. Allo showdown Macrì ha mostrato AK ma una Q al flop e un 8 al river lo hanno eliminato come “uomo bolla” del torneo. Di lì a poco sono usciti anche Pierpaolo Fabretti (165), Gabriele Lepore (159), Claudio Di Giacomo(150), Giuliano Bendinelli (148), Umberto Sorrentino (141), il polacco Adrian Ziemichod (132), vincitore del Battle Of Malta Spring 2025, Simone Demasi (122). 115 giocatori proseguono invece la caccia al trofeo e ai 127.000 euro di primo premio. Tra questi: Alessandro De Michele, il player cinese Guodong Yang, Davide Suriano (vincitore di un braccialetto WSOP), Andrea Benelli, Francesco Delfoco, lo svizzero Franco Munafo, il noto giornalista sportivo Riccardo Trevisani (19° con 451.000 chips), Andrea Goeller, Giulio Astarita, Umberto Ruggeri (13°, 534.000 chips). La giornata si è conclusa con la chiplead dello spagnolo Alvaro Gomez Rodriguez che ha imbustato 832.000 gettoni. Seguono il kazako Daniyar Aubakirov e l’imprevedibile giocatore svizzero Friedrich Paul Raz, decimo a marzo nel Pokerstars Open. La top 10 è completata da Lorenzo Arduini: Alvaro Gomez Rodriguez (Spagna) 832.000 Daniyar Aubakirov (Kazakistan) 760.000 Friedrich Paul Raz (Svizzera) 754.000 Jussi Valtteri Julkunen (Finlandia) 731.000 Andrea Peroni (Italia) 718.000 Gabriel Ionut Dinu (Romania) 676.000 Paolo Cima (Italia) 675.000 Manuel Valduga (Italia) 642.000 Edoardo Mancino (Italia) 632.000 Lorenzo Arduini (Italia) 596.000 VITTORIA SVIZZERA NEL WARRIOR’S REVENGE Main Event a parte, la sesta giornata dell’IPC di Campione ha offerto un altro torneo di Texas Hold’em. Il Warrior’s Revenge (€150 di buy-in) ha registrato 117 entries per un prizepool finale di 14.040 euro, distribuito su 17 posizioni in the money. La fetta più grossa del montepremi (€1.980) è andata allo svizzero Engin Altin che in heads-up ha sconfitto l’italiano Maurizio Garofalo (€1.795). Tra i premiati anche il regular svizzero Nico Frenn. Questa la classifica del final table: 1 Engin Altin (Svizzera) €1.980 2 Maurizio Garofalo (Italia) €1.795 3 Daniel Felipe Vilas Boas (Portogallo) €1.645 4 Andrea Marzocchi (Italia) €1.355 5 Alessandro Metin Sevic (Svizzera) €1.256 6 Alessandro Sarro (Italia) €1.170 7 Luca Morgese (Italia) €1.140 8 Nico Frenn (Svizzera) €1.110 9 Yurii Sethiilenko (Ucraina) €400