Esclusiva SI – Milan, domani può essere il giorno di Theo all’Al Hilal

Potrebbe essere domani il giorno per completare le pratiche ufficiali per il trasferimento di Theo Hernandez dal Milan all’Al Hilal Il management del club saudita sarà nel quartier generale di Parigi nelle prossime ore. Così in esclusiva il nostro Gianluigi Longari, sul suo profilo X.

Theo-Al Hilal, ci siamo

Ecco il tweet