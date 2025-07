ESCLUSIVA SI Longari: “Tutto su Richard Rios tra Roma e Inter”

Il centrocampista classe 2000 del Palmeiras Richard Rios nel mirino della Serie A: il nazionale colombiano ha una clausola presente nel contratto da circa 100 milioni di euro con il Verdao che tratterebbe una sua eventuale uscita per circa 30-40 milioni di euro. Le ultime sulla trattativa fornite da Gianluigi Longari.

Tema Richard Rios: l’aggiornamento

Unica offerta scritta al Palmeiras è arrivata dal Porto (17M) circa due settimane fa. Bassa. Per la Roma è una pista prioritaria ed è atteso un tentativo importante. All’Inter è stato proposto come soluzione alternativa (e meno costosa) alle piste prioritarie (Ederson) in caso di addio di Calhanoglu, scrive Gianluigi Longari.