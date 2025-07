La Juve torna alla carica per un vecchio pallino di Giuntoli: la valutazione e la sfida della Premier

Il direttore generale Damien Comolli potrebbe tornare alla carica per un vecchio obiettivo della Juventus già nei ranghi dell’ex ds Cristiano Giuntoli: parliamo di Florentino Luis del Benfica, in uscita dai lusitani e valutato intorno ai 30-35 milioni di euro come spiegato dal quotidiano A Bola.

Florentino Luis-Juventus: il piano

Anche la Premier League sarebbe sulle tracce del 25enne con il piano di fornire a Igor Tudor un mediano stile McKennie visto che le trattative per il rinnovo di contratto sono al momento in stand-by. Un giocatore duttile che potrebbe essere utilizzato davanti alla difesa come diga. Un’operazione vantaggiosa anche dal punto di vista economico in quanto Florentino Luis guadagna attualmente un milione e 600 mila euro a stagione e con la Vecchia Signora arriverebbe a percepire meno di 3 milioni di euro, di base l’ingaggio annuo del centrocampista texano.

Ovviamente prima di pensare alle eventuali entrate, il club bianconero dovrà anche pianificare le uscite con diversi calciatori fuori dal progetto del tecnico croato: da Weah a Mbangula, passando per Nico Gonzalez, Dusan Vlahovic e Douglas Luiz.