Lazio, i gruppi organizzati tuonano: durissimo comunicato

Comunicato diramato dal tifo organizzato biancoceleste: “Sotto al condizionatore lasciamoci chi chiede agli altri di fare le rivoluzioni, noi torniamo in piazza.

Ci ritroveremo tutti martedì 15 luglio, dalle ore 18:30 in poi, a Largo Corrado Ricci per poi dirigerci su Via dei Fori Imperiali verso il Campidoglio dove chiederemo un incontro al Sindaco di Roma Capitale e all’Assessore allo Sport per sottolineare il nostro profondo dissenso verso una gestione societaria che sta svalutando un patrimonio cittadino come la S.S. Lazio.

È arrivato il momento di sensibilizzare qualsiasi organo politico possibile, chiunque abbia un ruolo istituzionale è chiamato a prendere una posizione di tutela di un patrimonio comune e ad esporsi con la propria voce ed il proprio impegno per ridare a questa città e questa tifoseria una squadra che abbia delle ambizioni all’altezza del ruolo storico cittadino che rappresenta, siamo stanchi di vedere la nostra Lazio usata per scopi personali o vederla trascurata per tornaconti politici.

La politica lo ha messo, la politica lo deve togliere. chiediamo a tutti i partecipanti di rispettare il decoro del centro storico della nostra Città. Non portiamo torce, fumogeni e petardi, evitiamo di procurare danni a strade e monumenti. Portate le bandiere con i colori della nostra Lazio!”