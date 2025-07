Quante occasioni di mercato: la lista degli svincolati “più importanti”

Il mercato è iniziato da tempo e la nuova stagione è alle porte: sono diversi i calciatori svincolati e noi di Sportitalia.com abbiamo selezionati i più importanti. Portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti: quante occasioni a parametro zero.

Svincolati: i nomi più importanti per la difesa

In difesa spiccano tantissimi profili reduci da importanti esperienze tra Premier League, Liga, Ligue 1 e Serie A: Davide Calabria dopo la doppia esperienza con Milan e Bologna, Junior Firpo che ha terminato la sua avventura al Leeds. Sicuramente i nomi di spicco sono Sergio Reguilon ex Tottenham, Nicolas Tagliafico reduce dall’ultima avventura al Lione, Takehiro Tomiyasu che ha dopo rescisso con l’Arsenal ma soprattutto Axel Witsel e Lucas Vazquez con entrambi che si svincoleranno dopo il Mondiale per Club.

Svincolati: i nomi di spicco di centrocampo e attacco

In mediana i tre giocatori con più esperienza sono sicuramente Christian Eriksen, Thomas Partey e Marco Verratti che hanno terminato le loro avventura rispettivamente con Manchester United, Arsenal e Al-Duhail. L’attacco è il reparto che ha più occasioni: da Marko Arnautovic a Mario Balotelli, passando per Dominic Calvert-Lewin, Lorenzo Insigne e non solo. Giocatori da tenere in considerazione sono anche i vari Luka Jovic, Thomas Muller, Dusan Tadic, Callum Wilson ma soprattutto Hakim Ziyech.