UFFICIALE Verona, ecco Giovane Santana: contratto fino al 2029

Hellas Verona FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante brasiliano Giovane Santana do Nascimento, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2029.

LA CARRIERA DI GIOVANE SANTANA

Nato a Santa Bárbara d’Oeste (Brasile) il 24 novembre 2003, Giovane è un attaccante di piede mancino, cresciuto calcisticamente nel Red Bull Brasil e nel Capivariano FC, prima di passare al Corinthians nel 2022.

Dopo essersi messo in mostra con la formazione Under 20 del Club paulista debutta nel Campeonato Brasileiro Série A il 10 aprile 2022 in Botafogo–Corinthians. La sua prima rete nella massima serie brasiliana la mette a segno il 29 novembre 2023, nel match contro il Vasco da Gama vinto per 4-2. In totale, ha collezionato 47 presenze, 3 gol e 1 assist in Prima Squadra, partecipando anche alla Copa do Brasil, alla Copa Libertadores e alla Copa Sudamericana.

GIOVANE SANTANA E LE ESPERIENZE CON LA NAZIONALE

Convocato con la Nazionale brasiliana Under 20 ha disputato 16 partite ufficiali e segnato 2 gol, prendendo parte da protagonista al Sudamericano Under 20 2023 vinto proprio dal Brasile, torneo in cui ha messo a referto la sua prima rete con la maglia delle Seleção, nella vittoria per 2-0 contro il Paraguay. Successivamente ha preso parte al Mondiale Under 20 del 2023, prima di partecipare, questa volta con l’Under 23, al torneo preolimpico in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, con la quale ha giocato altre 4 partite.

Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Giovane, augurandogli un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali in maglia gialloblù.