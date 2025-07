Okan Buruk, allenatore del Galatasarsy, ha parlato così di Hakan Calhanoglu. Queste le sue dichiarazioni riportate da Sporx: “Tutti lo vogliono, è uno dei centrocampisti più forti d’Europa. Lo conosco da quando avevo 16 anni. Il suo amore per il Gala è fortissimo, attualmente gioca per una squadra che si aspetto un introito significativo. Se cedi un calciatore di quel calibro, pagherai un sacco di soldi per un giocatore dello stesso calibro. Anche le aspettative dell’Inter sono normali”.