ESCLUSIVA SI Longari: “Luis Diaz priorità assoluta del Barcellona”

Il calciomercato del Barcellona entra nel vivo dopo l’ufficialità dell’Athletic Bilbao sul rinnovo di Nico Williams che ha visto sfumare un obiettivo importante per i blaugrana.

L’aggiornamento di Gianluigi Longari

Barcellona continuerà a lavorare per Luis Diaz che rappresenta la priorità assoluta per Deco. Previsti contatti con il Liverpool per comprendere una eventuale struttura di un affare molto complicato. Rashford rappresenta una pista alternativa e più semplice da raggiungere per i blaugrana.