Il Liverpool ha ritirato la maglia numero 20 di Diogo Jota

Ciò che Jota ha significato – e continua a significare – per compagni di squadra, colleghi e tifosi è stato evidente nei tributi che sono seguiti da quando lui e suo fratello, André, sono morti. Non era solo un calciatore eccezionale, era anche un essere umano eccezionale. Lo shock e il dolore per la sua scomparsa continueranno a farsi sentire per molto tempo a venire e il club è al fianco e invia amore a Rute, ai suoi tre figli, ai suoi genitori e al resto della sua famiglia e dei suoi amici e di André.

Billy Hogan, John Henry, Tom Werner e Mike Gordon hanno aggiunto: “Il fatto che nella lunga e leggendaria storia del nostro club questo onore non sia mai stato conferito in precedenza dimostra l’importanza di Diogo per il Liverpool Football Club. La sua memoria e il suo contributo saranno immortalati dalla sua associazione con il numero 20. Il nostro amore va a Rute, ai suoi tre bellissimi figli e alla sua famiglia mentre continuano a piangere la perdita di Diogo e André”.

Diogo Jota. Il nostro ragazzo dal Portogallo.

Per sempre il nostro numero 20.