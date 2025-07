Fiorentina, Pioli is on Fire…nze

Mancava solo il comunicato ufficiale, adesso c’è anche quello. Stefano Pioli è il nuovo allenatore della Fiorentina. Il tecnico di Parma già a Firenze tra il 1989 e il 1995, da giocatore ha poi guidato da allenatore i gigliati dal 2017 al 2019, e ha firmato ora un contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al 30 giugno 2028.

Fiorentina, Pioli ma non solo

Dopo l’ultima esperienza non vincente al Al Nassr, Pioli torna quindi in Italia e lo fa da Firenze. Con lui 12 collaboratori. Mister Stefano Pioli che, insieme alla prima squadra, saluterà i tifosi lunedì 14 luglio in occasione del Viola Carpet, e incontrerà i giornalisti mercoledì 16 luglio, alle ore 12:00, all’interno del Wind Tre Media Center del Viola Park. Ha commentato poi la scelta di Stefano Pioli, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso definendosi molto contento dell’arrivo del tecnico e augurandogli il meglio per questa nuova avventura in viola.

Avventura in viola che dovrebbe continuare a meno di sorprese anche Moise Kean. Il centravanti per il quale fino al 15 luglio varrà la clausola da 52 milioni non ha mai aperto all’Arabia e dall’Europa nessuna squadra si è avvicinata alla cifra con la Fiorentina pronta a rilanciare rinnovando il contratto a 4 milioni a stagione. Rinnovo che la Fiorentina offrirà anche a Rolando Mandragora per blindare il centrocampista sul quale c’è la corte del Betis Siviglia.