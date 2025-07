Torneo Clausura, il Boca Juniors e il River Plate tornano su Sportitalia

Dopo un Mondiale per Club negativo che le ha viste entrambe eliminate alla fase a gironi sono pronte a tornare in campo nel Torneo Clausura Boca Juniors e River Plate.

Argentinos Jrs-Boca Jrs, domani ore 23.45

Gli Azul y Oro affronteranno la complicata trasferta del Diego Maradona contro l’Argentinos Jrs, protagonista alla pari proprio del Boca nell’ultimo Torneo Apertura con entrambe le squadre eliminate ai quarti di finale e ora vogliose di riscattarsi con un occhio alla prossima Libertadores. Xeneises che hanno servito il grande colpo. Si è infatti concretizzata la rincorsa a Leandro Paredes con con El Mago, non ancora al top che non prenderà quindi parte al match. A differenza di Cavani, non ancora al meglio ma convocato da Miguel Angel Russo. Boca ma non solo perchè tornerà in campo anche il River Plate.

River Plate-Platense, domani notte ore 02.00

I Millonarios dall’altra parte non potranno contare su Franco Mastantuno, ceduto al Real Madrid, che raggiungerà ad Agosto e su diversi infortunati con Gallardo costretto a convocare anche alcuni ragazzi tra i quali Lencina, 2005, Dadin, 2006, Subiabre 2007 e Meza 2008. Con Subiabre già in gol contro il Rosario Central l’ultimo 30 di Marzo. River Plate che potrà però contare su Maximiliano Salas con l’ex Racing appena approdato a Buenos Aires, già convocato. Dall’altra parte ci sarà il Platense campione in carica con i Calamares che l’ultimo 20 Maggio avevano eliminato proprio il River nei quarti di finale del Torneo Apertura e ora si vorranno ripetere sempre al Mas Monumental.