Esclusiva Si – Fiorentina, Kean non apre all’Arabia: si lavora al rinnovo

Come anticipato l’otto luglio in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, Kean non apre alla destinazione araba. Si andrà verso l’adeguamento con la Fiorentina. Due piedi dentro i viola per il centravanti gigliato. Nessun riscontro su una telefonata di Inzaghi e sul Napoli . Teniamo questa linea, la clausola scade martedì.

