Esclusiva SI – Napoli, fatta per Sam Beukema: entro martedì le visite

Sam Beukema al Napoli: non c’erano dubbi, neanche il minimo dubbio. Dalla nostra prima volta in assoluta esclusiva del 13 marzo (nome mai accostato al club di De Laurentiis) al via libera attesa in queste ore, il caso vuole che siamo esattamente al quarto mese dalla prima anticipazione. Nel frattempo è emersa una narrazione sterile, fino a pochi giorni fa si parlava ancora di Chalobah e addirittura Scalvini, quando il Napoli stava lavorando soltanto per lo specialista del Bologna. Conferma anche sulle cifre: circa 30 milioni bonus in più o in meno. E anche sulle visite: venerdì sera vi avevamo svelato la volontà del Napoli di far svolgere entro martedì (massimo mercoledì) le visite sia a Noa Lang che Beukema. Oggi ormai sono dettagli straconfermati. Così in esclusiva il nostro Alfredo Pedullà.

Napoli, la news

Ecco il tweet del nostro Alfredo Pedullà: