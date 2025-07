Fiorentina, i convocati per il ritiro: tanti rientri, assenti diversi giovani

La Fiorentina ha reso noto l’elenco dei giocatori convocati per il ritiro al via domani al Viola Park (a mezzanotte devono essere al centro sportivo). Saranno 33 i giocatori a disposizione di Stefano Pioli mentre altri tre (Brekalo, Christensen e Nzola) si aggregheranno in un secondo momento se non saranno stati ceduti nel frattempo (il portiere a dire il vero è stato impegnato a lungo tra Nazionale e playout con la Salernitana).

Nessuna vacanza extra per i nazionali Ndour e Fazzini invece, così come per Gudmundsson e Moise Kean, in attesa della scadenza della clausola martedì. Ci sono ovviamente anche Dodo che ha il rinnovo in stand by e diversi giocatori dati in partenza tra cui Terracciano (verso il Milan) e Valentini (verso il Verona) ma anche Ikoné, Sabiri e Infantino. Non ci sono invece alcuni giovani che saranno mandati sicuramente in prestito come Amatucci, Lucchesi, Caprini, Distefano, Rubino e Favasuli tra gli altri.

Fiorentina, tutti i convocati

Di seguito l’elenco dei convocati per il ritiro della prima squadra di ACF Fiorentina che inizierà domani, 14 Luglio, fino al 27. Domani sera passarella al Viola Park davanti ai tifosi con la squadra femminile e la Primavera:

BARÁK Antonin, 1994

BELTRÁN Lucas, 2001

BIANCO Alessandro, 2002

COMUZZO Pietro, 2005

CORDEIRO DOS SANTOS Domilson, 1998

DE GEA QUINTANA David (P), 1990

DZEKO Edin, 1986

FAGIOLI Niccolò, 2001

FAZZINI Jacopo, 2003

FORTINI Niccolò, 2006

GOSENS Robin Everardus, 1994

GUDMUNDSSON Albert, 1997

IKONE Nanitamo Jonathan, 1998

INFANTINO Gino, 2003

KEAN Moise Bioty, 2000

KOUAME Kouakou Christian Michael, 1997

MANDRAGORA Rolando, 1997

MARÍ VILLAR Pablo, 1993

MARTINELLI Tommaso (P), 2006

NDOUR Cher, 2004

PARISI Fabiano, 2000

PONGRAČIĆ Marin, 1997

RANIERI Luca, 1999

RICHARDSON Michael Amir Junior, 2002

SABIRI Abdelhamid, 1996

SOTTIL Riccardo, 1999

TERRACCIANO Pietro (P), 1990

VALENTINI Nicolás, 2001

VITI Mattia, 2002

BRASCHI Riccardo, 2006

LEONARDELLI Pietro, 2006

KEITA Bala Musah, 2007

KOUADIO Eddy Nda Konan, 2006

Si aggregheranno al gruppo, nei prossimi giorni:

BREKALO Josip, 1998

CHRISTENSEN Oliver (P), 1999

NZOLA M’Bala, 1996