La foto gela Wimbledon: è ricoverato in ospedale

La foto ha fatto rapidamente il giro del web: l’atleta è ricoverato in ospedale, quali sono le sue attuali condizioni.

Anche questo torneo di Wimbledon ha regalato tantissime emozioni agli appassionati di tennis. E’ stata un’edizione ricca di colpi di scena con tanti big come Zverev, Musetti, Draper, Rune e Medvedev caduti già nei primi turni, anche se alla fine sono arrivati a giocarsi il titolo i primi due del ranking ATP, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Tuttavia, tra le tante pagine memorabili di questo Wimbledon 2025, ce n’è anche una che inevitabilmente provoca dispiacere e tristezza in tutti i fan della racchetta. Si tratta ovviamente dell’infortunio capitato a Grigor Dimitrov nel terzo set dell’ottavo di finale contro Jannik Sinner. Il tennista bulgaro, fino a quel momento protagonista di un match sensazionale, è stato costretto al ritiro a causa di un infortunio ai pettorali accusato dopo un servizio.

Dimitrov, approfittando anche di una caduta di Jannik nei primi minuti della sfida, aveva vinto i primi due set giocando un tennis eccellente e mettendo in seria difficoltà il numero 1 al mondo. Un sogno infranto dal problema fisico che gli ha impedito di andare avanti. Un momento molto toccante anche per lo stesso Sinner: il campione italiano ha aiutato l’amico a rialzarsi e lo ha assistito per tutto il tempo, dedicandogli poi parole di grande stima e affetto nel post-gara.

Ricoverato in ospedale: tifosi con il fiato sospeso

Ma come sta adesso Dimitrov? L’atleta bulgaro è stato operato ai muscoli pettorali e ha pubblicato una foto dal letto d’ospedale per tranquillizzare i suoi tifosi. Il numero 21 del ranking ATP si mostra sorridente mentre si appresta a consumare un pasto: le sue parole sono davvero commoventi.

“A volte il cuore vuole andare avanti… ma l’universo ha un piano diverso per noi – si legge nella didascalia – Dovermi ritirare da questa partita a Wimbledon è stato uno dei momenti più dolorosi della mia carriera. Grazie per la travolgente ondata di affetto: dalla famiglia, dagli amici, dai fan, dai colleghi, a tutta la comunità del tennis… i vostri messaggi mi hanno davvero sollevato in questi momenti difficili. Grazie a tutti. Davvero“.

Il 34enne di Haskovo ha poi aggiunto che il recupero inizia adesso: “Ci vediamo presto“, ha scritto Dimitrov, lasciando intendere di avere tutta la voglia e la determinazione per tornare in campo il prima possibile.