Mondiale per Club, Maresca vs Donnarumma: l’ultimo atto della competizione parlerà italiano

Juventus e Inter eliminate agli ottavi: nella serata di ieri si sono concluse le semifinali del Mondiale per Club. Chelsea-Fluminense e PSG-Real Madrid le semifinali andate in scena con i Blues che hanno superato 2-0 grazie alla doppietta di Joao Pedro e con i transalpini che, a loro volta, hanno avuto la meglio delle Merengues per 4-0 con i due gol di Fabian Ruiz e le reti di Dembelé e Goncalo Ramos con la finale del torneo in programma domenica 13 luglio, alle ore 21, al MetLife Stadium di East Rutherford.

Le squadre QUALIFICATE in finale: l’ultimo atto del Mondiale per Club parlerà italiano

PSG (GRUPPO B)

CHELSEA (GRUPPO D)

Mondiale per Club, gli ottavi di finale: i risultati delle 8 gare. Out Juve e Inter

Palmeiras vs Botafogo 1-0 d.t.s. (sabato 28 giugno ore 18:00 al Lincoln Financial Field di Philadelphia)

Benfica vs Chelsea 1-4 d.t.s. (sabato 28 giugno ore 22:00 al Bank of America Stadium di Charlotte)

Psg vs Inter Miami 4-0 (domenica 29 giugno ore 18:00 al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta)

Flamengo vs Bayern Monaco 2-4 (domenica 29 giugno ore 22:00 all’Hard Rock Stadium di Miami Gardens)

INTER vs Fluminense 0-2 (lunedì 30 giugno ore 21:00 al Bank of America Stadium di Charlotte)

Manchester City vs Al Hilal 3-4 d.t.s. (martedì 1 luglio ore 3:00 al Camping World Stadium di Orlando)

Real Madrid vs JUVENTUS 1-0 (martedì 1 luglio ore 21:00 all’Hard Rock Stadium di Miami Gardens)

Borussia Dortmund vs Monterrey 2-1 (mercoledì 2 luglio ore 3:00 al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta)

Mondiale per Club, i risultati dei quarti di finale

Palmeiras vs Chelsea 1-2 (sabato 5 luglio ore 3 al Lincoln Financial Field di Philadelphia)

Fluminense vs Al-Hilal 2-1 (venerdì 4 luglio ore 21 al Camping World Stadium di Orlando)

Psg -Bayern Monaco 2-0 (sabato 5 luglio ore 18 al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta)

Real Madrid-Borussia Dortmund 3-2 (sabato 5 luglio ore 22 al MetLife Stadium di East Rutherford)

Gli incroci in semifinale del Mondiale per Club

Fluminense vs Chelsea 0-2 (martedì 8 luglio ore 21 al MetLife Stadium di East Rutherford)

Psg vs Real 4-0 (mercoledì 9 luglio ore 21 MetLife Stadium di East Rutherford)

La finale del Mondiale per Club: sarà Chelsea contro PSG

Chelsea vs PSG (questa sera ore 21 MetLife Stadium di East Rutherford)

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Tosin, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Pedro Neto, Nkunku, Palmer; Joao Pedro. All.: Maresca

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All.: Luis Enrique