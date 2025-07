Dopo aver conquistato in rimonta la Sprint Race del sabato, Marc Marquez domina in lungo e largo il Gp domenicale al Sachsenring, in Germania. Settima vittoria e settima doppietta stagionale per lo spagnolo con Ducati, che conquista anche il decimo successo in carriera sul circuito tedesco. Secondo al traguardo Alex Marquez, terzo Pecco Bagnaia. Out Bezzecchi e Di Giannantonio.

Filippo Gherardi