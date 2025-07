Serie A al completo dopo l’ultima ufficialità: tutte le panchine della prossima stagione

12 nuovi allenatori e solo 8 conferme: eccezion fatta per Juventus, Bologna e Napoli tutte le big hanno cambiato. Gian Piero Gasperini dall’Atalanta alla Roma dopo l’addio di Claudio Ranieri, Simone Inzaghi si è trasferito all’Al-Hilal dopo la finale di Champions League con l’Inter che ha deciso di virare sull’ex nerazzurro Cristian Chivu e, con Milan, Lazio e Fiorentina che hanno deciso per un ritorno al passato. Richiamati Max Allegri, Maurizio Sarri e Stefano Pioli, ultimo allenatore che dovrà essere ufficializzato con l’Atalanta che ha deciso di ripartire da Ivan Juric nonostante i risultati negativi con Southampton e Roma. Di seguito tutti gli allenatori ufficiali in vista della prossima stagione.

Panchine Serie A 2025-26: i 20 allenatori

Atalanta: Ivan Juric (nuovo)

Bologna: Vincenzo Italiano (confermato)

Cagliari: Fabio Pisacane (nuovo)

Como: Cesc Fabregas (confermato)

Cremonese: Davide Nicola (nuovo)

Fiorentina: Stefano Pioli (nuovo)

Genoa: Patrick Vieira (confermato)

Hellas Verona: Paolo Zanetti (confermato)

Inter: Cristian Chivu (nuovo)

Juventus: Igor Tudor (confermato)

Lazio: Maurizio Sarri (nuovo)

Lecce: Eusebio Di Francesco (nuovo)

Milan: Massimiliano Allegri (nuovo)

Napoli: Antonio Conte (confermato)

Parma: Carlos Cuesta (nuovo)

Pisa: Alberto Gilardino (nuovo)

Roma: Gian Piero Gasperini (nuovo)

Sassuolo: Fabio Grosso (confermato)

Torino: Marco Baroni (nuovo)

Udinese: Kosta Runjaic (confermato)