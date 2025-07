Tour de France, Merlier beffa Milan e si aggiudica la nona tappa

Dopo la vittoria di Laval, Jonathan Milan voleva subito bissare il successo con la tappa di Châteauroux ma, questa volta, il corridore friulano si è dovuto inchinare alla grande rimonta di Tim Merlier. E lui si che fa doppietta dopo la tappa vinta a Dunkerque. Una volata lunghissima, senza l’ausilio dei compagni di squadra perché tutti erano stati spesi per riprendere van der Poel. Primo quindi Merlier e secondo Milan, come già a Dunkerque, e terzo De Lie nell’ultima volata prima dell’arrivo in salita sul Massiccio Centrale che chiuderà domani la prima parte del Tour. In maglia gialla resta poi per la terza tappa consecutiva Tadej Pogacar.