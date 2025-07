Esclusiva Si – Juventus, altri contatti per Sancho: intesa sull’ingaggio

Esclusiva: Sancho, altri contatti diretti oggi con il suo entourage. Intesa totale sull’ingaggio. Lui accorda ancora priorità alla Juventus (una settimana dopo) ma il gradimento passa attraverso accordi con il ManchesterUnited e bisogna agire per evitare inserimenti. La tempistica sarà importante per non correre rischi. Così in esclusiva il nostro Alfredo Pedullà. Ecco il tweet:

