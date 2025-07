Esclusiva Si – Roma, per Rios si attende il rilancio dei giallorossi

Richard Rios ha messo al momento in stand by Nottingham Forest, nonostante l’offerta da 30M al Palmeiras. Il Benfica è pronto all’affondo, dopo avere preannunciato una proposta che sfiorerà i 30M bonus compresi. Roma deve rilanciare ed avvicinarsi a queste cifre dopo l’ultima proposta rifiutata dai brasiliani. Così in esclusiva il nostro Gianluigi Longari.

Ecco il tweet: