Formula E, a Rowland il titolo piloti

Nel doppio appuntamento di Berlino, la Formula E ha visto assegnare il titolo piloti ad Oliver Rowland, su Nissan, che in gara 2 ha chiuso in quarta posizione approfittando del quindicesimo posto del primo contendente al mondiale piloti, Pascal Wehrlein, giunto fuori dalla zona punti. Il pilota tedesco della Porsche, con il secondo posto nella gara 1, aveva tenuto aperte le possibilità di conquistare l’alloro iridato, grazie anche ai zero punti di Rowland, ma nella seconda gara il discorso relativo al campionato piloti si è chiuso matematicamente.