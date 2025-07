Mondiali Pallanuoto, Settebello ai quarti di finale: battuta la Serbia

Il Settebello ha battuto ai rigori la Serbia nella seconda partita del girone A ai mondiali di pallanuoto a Singapore, qualificandosi di fatto ai quarti di finale. L’Italia, che all’esordio aveva battuto la Romania 17-5, si è imposta 17-16 ai rigori (13-13 al fischio finale) sui campioni olimpici di Parigi, andando in testa al girone con la prospettiva di affrontare mercoledì il Sudafrica ultimo in classifica. Era dal 2012 che gli azzurri non battevano la Serbia, che solo in extremis è riuscita a rimontare lo svantaggio accumulato, guadagnandosi i rigori, dove si è arresa per le due parate di Gianmarco Nicosia e il penalty decisivo di Giacomo Cannella.