Si accascia a terra durante la gara: lutto tragico per lo sport

Si è sentita male durante la gara, lutto tremendo per tutti gli appassionati di sport: l’atleta non ce l’ha fatta.

Ancora una volta gli appassionati di sport devono fare i conti con una tragedia avvenuta durante un evento sportivo. Stavolta a perdere la vita è stata un’esperta maratoneta, colpita da arresto cardiaco durante una delle gare più seguite dagli appassionati. La notizia della sua morte ha fatto rapidamente il giro del web: il dolore è davvero enorme.

Elaine Stypula, maratoneta di lungo corso, stava prendendo parte alla HardRock 100, una delle gare ultratrail più difficili nel circuito internazionale di running. La 60enne era tra i 156 concorrenti iscritti all’amatissima corsa da 165 chilometri che si tiene ogni anno tra le montagne di San Juan, nel Colorado meridionale.

Dopo circa una decina di chilometri dalla partenza Elaine Stypula ha accusato un malore. L’espertissima maratoneta stava affrontando una delle tante salite del percorso quando si è accasciata a terra. I soccorsi sono subito intervenuti ma per l’atleta non c’è stato nulla da fare. Come spiegato dall’organizzazione dell’evento la causa del decesso è molto probabilmente un arresto cardiaco.

Il mondo dello sport è in lutto: la perdita è enorme, che dolore

In un primo momento non erano stati forniti i dettagli dell’accaduto per non creare allarmismi. L’organizzazione si era limitata a dire che la squadra di soccorso medico di Silverton aveva ricevuto una chiamata per ‘cause mediche sconosciute’ a Little Giant Basin, ovvero la prima serata dell’iconica gara che si svolge sulle montagne di San Juan.

L’HardRock 100 è la più famosa delle gare ultratrail, specialmente per il suo dislivello cumulativo di 20.132 metri e per la presenza di cime che superano i 3.700 metri: il punto più alto del percorso è l’Handies Peak, che si trova a 4.218 metri. “Siamo profondamente addolorati nell’informarvi che un caro membro della nostra famiglia dell’Hardrock Hundred Mile Endurance Run è scomparso durante l’evento di quest’anno“, si legge nella nota comparsa sugli account social dell’organizzazione dell’evento.

La gara è proseguita, con l’organizzazione dell’HardRock 100 che ha fatto sapere di aver messo a disposizione un’unità di supporto psicologico per corridori, volontari e famiglie. Elaine Stypula aveva alle spalle circa 20 anni di esperienza come maratoneta. In tutta la sua carriera aveva corso più di 100 ultramaratone, riuscendo a piazzarsi nelle classifiche finali di gare iconiche come la Marathon Des Sables, la Leadville Trail 100 e la Ultra Trail du Mont Blanc.