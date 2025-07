Terry su Modric: “Un campione, ecco cosa può dare al Milan”

La mattinata di oggi è quella dell’arrivo a Milano di Luka Modric. Il centrocampista croato è pronto a ripartire dal Milan e in queste ore arriverà in Italia per sottoporsi alle visite mediche e poi firmare il contratto con i rossoneri. Di Modric e del suo arrivo ha parlato, intercettato dai media presenti all’aeroporto di Malpensa, l’ex difensore John Terry: “Luka è un giocatore fantastico, uno dei migliori al mondo, gioca da tantissimo. Un campione. È anche una grande persona, uno dei migliori giocatore che abbia mai visto giocare. Cosa può dare al Milan? Esperienza, è un grande enorme che arriva in un club favoloso. Darà quella esperienza che serve alla squadra”.