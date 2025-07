Viola Carpet, Kean: “Devo dare il meglio per la Fiorentina”. Pioli: “Felice di essere qua”

Hanno parlato al Viola Carpet diversi protagonisti della nuova Fiorentina, tra i quali Stefano Pioli e Moise Kean. Ecco tutte le dichiarazioni:

Le parole di Pioli:“Sono molto felice di essere qua. Ringrazio il club per esserci ritrovati e avermi chiamato. Firenze significa tanto per me. Siamo tutti insieme per cercare di dare il massimo, per darci e darvi le migliori motivazioni. Siamo molto motivati. L’emozione ora c’è ma è la cosa bella della nostra professione. Io alleno per cercare di emozionare e emozionarmi e so che qui alla Fiorentina possiamo fare“.

Così Moise Kean: “Sono motivato per andare avanti. La Fiorentina mi ha sempre aiutato e adesso darò il meglio per la Fiorentina“.

Così Robin Gosens: “Dal primo secondo qui mi sono sentito a casa, anche la famiglia si sente così. Le vacanze sono andate bene, ho staccato la testa e adesso ho più voglia e più fame di prima. Edin l’ho ritrovato benissimo. Appena ho letto le prime news gli ho mandato un messaggio dicendogli che doveva venire qui. Son contento perché ho ritrovato un grande amico ma soprattutto un grande calciatore, uno che fa la differenza“.

Così Rolando Mandragora: “Sono contento di rivedervi con così tanto entusiasmo. Il matrimonio è andato bene, adesso entro in un’altra fase della vita. Che stagione sarà? Sicuramente lavoreremo per raggiungere alcuni obiettivi. Dobbiamo lavorare e cercheremo di farvi raddoppiare l’entusiasmo che abbiamo visto stasera, sperando possa arrivare qualcosa di importante“.

Fiorentina, parlano anche gli altri protagonisti

Così Edin Dzeko: “Buonasera a tutti, è bello vedervi così tanti. Le prime ore sono state belle, ho conosciuto lo staff e i ragazzi. Sono felice di tornare in Italia, in un grande club e in una bellissima città come Firenze“.

Il messaggio del capitano Luca Ranieri: “Non vedevamo l’ora di ricominciare, l’abbiamo fatto già al massimo oggi. Ma va bene così, bisogna lavorare duro e sudare ogni giorno“.

Così De Gea: “Sono prontissimo. Oggi mi son sentito bene durante l’allenamento. Penso che tutti insieme, noi e voi, faremo una grande stagione“.

Così Dodo: “Sono tornato carico dopo la vacanza pagata da Moise (scherza, ndr). Son contento di aver trovato tanti amici, adesso dobbiamo fare una grande stagione“.