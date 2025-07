Esclusiva Si – Benfica, presentata l’offerta al Palmeiras per Richard Rios

Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Gianluigi Longari, il Benfica ha presentato la sua proposta ufficiale da 25 + bonus al Palmeiras per Richard Rios. Base di accordo con il giocatore per i termini personali. Richard Rios darebbe l’assenso al trasferimento se fosse trovato un accordo totale tra i club.

