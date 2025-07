Hansi Flick ha espressamente chiesto un rinforzo per le fasce e, dopo aver perso Nico Williams, che ha rinnovato con il Bilbao, ha scelto il profilo perfetto: il colombiano dei Reds anche se ha una valutazione alta!

L’aggiornamento di Gianluigi Longari

Il Barcellona pronto a scendere in campo per Luis Diaz, che è sempre stata l’opzione numero 1 per Deco. I blaugrana stanno studiando la struttura per una prima offerta da recapitare al Liverpool.