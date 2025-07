ESCLUSIVA SI Longari: “La Saudi Pro League piomba su Sesko”, le cifre e la priorità dell’attaccante

Quale futuro per l’attaccante sloveno a lungo nel mirino della Premier League? Resterà in Bundesliga con il club della Red Bull?

La trattativa per Sesko svelata da Gianluigi Longari

Offerte shock per Benjamin Sesko del Lipsia. Al Hilal e Al Ahli pronte a mettere sul piatto un ingaggio da 40 milioni a stagione. Il focus di Sesko è solo sull’Europa e non prende in considerazione un trasferimento in Saudi Pro League in questa fase della sua carriera.

46 presenze e 21 gol tra tutte le competizioni per il classe 2003 a caccia di una nuova esperienza nel suo futuro in club importante e ambizioso, e soprattutto, in Europa: a differenza di altri attaccanti che hanno deciso di accettare le offerte faraoniche dell’Arabia Sesko ha dato priorità al nostro continente e qualora nessuna offerta soddisfi il club tedesco sarebbe disposto a restare al Lipsia.