Dopo aver chiuso Noa Lang e Sam Beukema, il Napoli si prepara ad altri 3 colpi per rinforzare la porta, le fasce e l’attacco.

Napoli: il punto sul mercato, l’aggiornamento di Alfredo Pedullà

Il Napoli ha ormai deciso di procedere su Lucca per riversare su altre due operazioni in entrata (Milinkovic-Savic e Ndoye) i 20 milioni abbondanti che sarebbero serviti per Nunez