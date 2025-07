Fiorentina, al via la stagione 2025/26: priorità a Kean

Ha preso ufficialmente il via al Viola Park nelle scorse ore la stagione 2025/26 della Fiorentina. Sono state infatti presentate la primavera e la formazione femminile ore la prima squadra con Kean che confermato la volontà di restare e dare tutto per la società viola anche nella prossima stagione.

Fiorentina, Kean ma non solo

Una notizia ottima per la dirigenza gigliata che ora si può concentrare sul rinnovo del contratto con Kean che arriverà a guadagnare fino a 4.5 milioni a stagione bonus compresi con una base fissa che partirà da 4/4.2 milioni. Un rinnovo fondamentale che rappresenterà le basi per una stagione nella quale la Fiorentina vuole migliorare il 6 posto dell’ultima annata. Fiorentina che lavora poi sempre per completare l’organico al netto delle uscite da effetture. Tanti infatti i 33 convocati per il ritiro al Viola Park fino al 27 luglio dove diversi sono esuberi rientrati dai prestiti. Una Fiorentina che dovrà capire ora se accelerare per Sebastiano Esposito e chiudere l’operazione o se lasciare campo libero al Cagliari. Per una viola che è poi sempre alla ricerca di un nuovo centrocampista per completare un reparto dove i gigliati puntano poi sempre a rinnovare il contratto di Rolando Mandragora.