Il DS del Lecce esalta Camarda, l’attaccante si presenta: “La scelta l’ho presa io! Voglio sfruttare tutte le occasioni”

In casa Lecce è stata oggi la presentazione di Francesco Camarda, il classe 2008, arrivato dal Milan.

Il direttore sportivo Stefano Trinchera. “Lo conoscete bene, è uno dei giovani talenti del calcio italiano ed internazionale. E’ considerato un ragazzo di grande prospettiva futura, ha il record in Serie A come più giovane ad aver esordito. Ha qualità importanti, non va caricato di responsabilità perché ha la testa sulle spalle. Ha tutto per fare bene da noi. E’ una sfida che abbiamo sposato entrambi, nonostante lui avesse diverse richieste. Sa come lavoriamo a Lecce, sa quanto puntiamo sui giovani e quanto li valorizziamo. Questo è uno dei motivi per cui ci ha scelto. Il futuro è nelle sue mani, crediamo di aver fatto la scelta giusta. Arriva a Lecce uno dei giovani più talentuosi del panorama internazionale. Noi cerchiamo di ottimizzare la valorizzazione di un giovane di questa caratura. Noi valorizziamo il giocatore, il Milan cerca un club come il nostro che valorizza i giovani. Non guardiamo i bonus, è solo un modo per cercare di ottimizzare il nostro lavoro sul calciatore”.

Scelta condivisa con Di Francesco? “Assolutamente sì. Avevamo necessità di prendere un calciatore con queste caratteristiche, il mister si è allenato con noi perché aveva una conoscenza approfondita di lui. Eravamo tutti d’accordo, Camarda ha le caratteristiche giuste per il nostro giusto”.

Le parole di Francesco Camarda

Lecce? “Voglio sfruttare tutte le occasioni che potrò avere. La società mi ha dato tanta fiducia e voglio ripagarla, darò il massimo per questa piazza e per i tifosi. Il futuro dipenderà dal presente, quest’anno sono concentrato su me stesso, lavorerò tanto per migliorarmi e per la squadra, abbiamo un obiettivo e vogliamo raggiungerlo a tutti i costi. La scelta di venire a Lecce l’ho presa io, con l’aiuto del mio procuratore. Il Lecce mi ha dato tanta fiducia, hanno mostrato subito il loro interesse, questo mi ha fatto piacere e mi ha dato lo sprint per venire qua”.

Gol annullato in Champions? “Quella serata è indimenticabile. Il fatto che il gol sia stato annullato mi dispiace ma mi ha dato la spinta a voler sempre di più. Prima al “Via del Mare” contro il Milan? Giocherò contro i miei vecchi compagni ma darò il 100% per vincere, è la prima davanti ai nostri tifosi in casa”.

Chiamata del Lecce? “Quando ho sentito dell’interesse ero pronto ad ascoltare. Poi mi ha parlato il direttore Corvino, mi ha fatto capire che il Lecce punta sui giovani e mi ha dato una grande spinta a venire qui”.

Il passaggio dal Milan? “Il Milan è una seconda casa ma adesso penso al presente e al Lecce”.