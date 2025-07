L’Italia U21 a Silvio Baldini: le prime parole del nuovo Ct e di Gravina, definiti tutti i tecnici delle giovanili

Dopo la promozione in Serie B con il Pescara, Silvio Baldini è pronto a raccogliere una nuova sfida con la Nazionale Under 21, che da settembre inizierà le qualificazioni all’Europeo 2027, che mette in palio anche il pass per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

“Abbiamo affidato la panchina della Nazionale Under 21 a un ottimo allenatore – afferma il presidente della FIGC Gabriele Gravina – una persona di valore e di valori. Baldini ha qualità umane e conoscenze tecniche per far fare un importante salto di qualità agli Azzurrini. Il nostro obiettivo principale è la partecipazione alle Olimpiadi di Los Angeles, per questo ho condiviso con Maurizio Viscidi e Gianluigi Buffon la necessità di affidarci a una guida esperta in grado di costruire un progetto di medio-lungo termine”.

“Sono felice ed emozionato – le parole di Baldini – ringrazio il presidente Gravina per l’opportunità e per la fiducia: sono gratificato che si sia incuriosito del mio percorso e abbia pensato a me per questo ruolo. Vestire l’azzurro è un grande orgoglio, proverò a trasmettere ai ragazzi questo forte senso di identità e di appartenenza. Dal punto di vista tecnico, sono convinto che si possa fare molto bene, ma l’unico modo che conosco per ottenere i risultati è il lavoro e per questo non vedo l’ora di iniziare”.

L’allenatore toscano, classe ’58, Panchina d’Oro di Serie C 2023 dopo la promozione in Serie B con il Palermo nella stagione 2021/2022, ripetutosi a giugno con il Pescara, vanta una lunga esperienza in panchina: partito dalla Seconda Categoria (Bagnone), è arrivato fino in Serie A (Catania, Empoli, Lecce e Parma). Il suo esordio è previsto il 5 settembre, alla Spezia contro il Montenegro, nella prima gara del Girone E (ne fanno parte anche Armenia, Macedonia del Nord, Polonia e Svezia) delle qualificazioni alla fase finale dell’Europeo, che si disputerà a giugno 2027 in Albania.

Insieme a lui, nel ruolo di viceallenatore, torna nel Club Italia Andrea Barzagli, campione del mondo 2006 e campione d’Europa Under 21 nel 2004, che nel biennio 2021-2023 aveva già lavorato da collaboratore tecnico delle Nazionali Giovanili, dall’Under 20 all’Under 15.

LE ALTRE UNDER. A supervisionare l’attività delle giovanili è confermato Maurizio Viscidi, che avrà inoltre il compito di rapportarsi con il CT Gennaro Gattuso e con il tecnico dell’Under 21 Silvio Baldini per il collegamento con le nazionali di vertice. Figura chiave nello sviluppo delle Nazionali Giovanili dal 2010, Viscidi ha dato impulso alla crescita di una generazione di talenti, culminata con i titoli europei Under 19 nel 2023 e Under 17 nel 2024, che hanno permesso lo scorso anno all’Italia di ricevere il premio UEFA ‘Maurice Burlaz’. Al suo fianco continuerà a operare Daniele Zoratto (vicecoordinatore). Una scelta di continuità, voluta dalla FIGC per garantire stabilità e visione strategica a tutto il movimento. Nasce in quest’ottica la Nazionale Under 14, dedicata ai calciatori classe 2012 tesserati per club professionistici, il cui supervisore sarà Luigi Milani. La selezione si svolgerà attraverso un raduno mensile presso i CFT (Centri Federali Territoriali) sparsi sul territorio nazionale, dove i tecnici federali potranno monitorare i profili più interessanti, integrandoli progressivamente nelle Nazionali Giovanili, per una filiera coerente e ancora più strutturata.

La stagione 2025/2026 delle Under è già alle porte: la prima a mettersi al lavoro è l’Under 20, dove torna, dopo un biennio al timone dell’Under 21, Carmine Nunziata. Dal 27 settembre al 19 ottobre, gli Azzurrini saranno in Cile per la Coppa del Mondo FIFA Under 20, dove si presentano da vicecampioni in carica, dopo il 2° posto del 2023 in Argentina. L’Italia è nel Gruppo D con Argentina, Australia e Cuba. Dal 2012 al Club Italia, prima assistente di Luigi Di Biagio in Under 21 e poi sulle panchine dell’Under 17 (due secondi posti all’Europeo nel 2018 e nel 2019), 19 e 20, Nunziata incarna il prototipo del tecnico federale: preparato e attento alla crescita dei ragazzi, dentro e fuori dal campo. Con lui, ci saranno Matteo Brighi e Mirco Gasparetto a fargli da vice.

“Nel ringraziare Carmine Nunziata per la professionalità e la disponibilità nel contribuire allo sviluppo del Club Italia – ha dichiarato il presidente della FIGC Gabriele Gravina – auguro buon lavoro a tutti gli allenatori e a tutti gli staff tecnici delle Nazionali Giovanili, con le quali negli ultimi anni stiamo ottenendo risultati straordinari, i migliori della nostra storia”.

Confermato alla guida dell’Under 19 Alberto Bollini, che nel 2023 ha riportato in Italia il titolo europeo di categoria dopo 20 anni. L’Europeo 2026 inizia con la prima fase, in programma dal 12 al 18 novembre in Italia: Azzurrini inseriti nel Gruppo 9 con Bosnia ed Erzegovina, Moldova e Polonia. Con Bollini ci sarà Christian Maggio (vice), già assistente tecnico in Under 21. Passa all’Under 18 Massimiliano Favo, alla sesta stagione in azzurro, e dopo due il titolo 2024 e la semifinale 2025 in Under 17, guiderà i classe 2008 alla Coppa del Mondo FIFA Under 17, che si terrà dal 3 al 27 novembre in Qatar, dopo aver vinto il titolo europeo nel 2024 a Cipro e aver raggiunto le semifinali nell’ultima fase finale, andata in scena in Albania.

L’eredità di Favo sarà raccolta da Daniele Franceschini, che, dopo cinque stagioni in Under 18, passa all’Under 17: l’Europeo di categoria prende il via con la prima fase, dal 1° al 7 ottobre (Gruppo 1 con Estonia, Montenegro e Ucraina). Nello staff Marco Scarpa (vice), lo scorso anno all’Under 16, e Francesco Antonioli, campione d’Europa Under 21 nel 1992, preparatore dei portieri. Novità, invece, alla guida dell’Under 16: promosso Manuel Pasqual, dopo un anno da secondo in Under 18. Il suo vice sarà Matteo Barella, reduce da un’esperienza analoga in Under 19. Infine, l’Under 15: confermato Enrico Battisti, dopo gli ottimi risultati della passata stagione, al cui fianco ci sarà il supervisore Antonio Rocca, che festeggia i suoi vent’anni con le giovanili.

Nazionali Giovanili

Under 21

Tecnico: Silvio Baldini

Assistente tecnico: Andrea Barzagli

Competizione: UEFA European Under-21 Championship Albania 2027 | Gruppo E delle qualificazioni da settembre 2025 a ottobre 2026

Under 20

Tecnico: Carmine Nunziata

Assistente tecnico: Matteo Brighi e Mirco Gasparetto

Competizione: FIFA U-20 World Cup Chile 2025 dal 27 settembre al 19 ottobre

Under 19

Tecnico: Alberto Bollini

Assistente tecnico: Christian Maggio

Competizione: UEFA European Under-19 Championship Wales 2025 | Gruppo 9 del primo turno di qualificazione dal 12 al 18 novembre in Italia

Under 18

Tecnico: Massimiliano Favo

Assistente tecnico: Davide Cei

Competizione: FIFA U-17 World Cup Qatar 2025 dal 3 al 27 novembre

Under 17

Tecnico: Daniele Franceschini

Assistente tecnico: Marco Scarpa

Competizione: UEFA European Under-17 Championship Estonia 2026 | Gruppo 1 del Round 1 dal 1° al 7 ottobre in Estonia

Under 16

Tecnico: Manuel Pasqual

Assistente tecnico: Matteo Barella

Under 15

Tecnico: Enrico Battisti

Assistente tecnico: Bruno Redolfi