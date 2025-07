Pedullà: “Beukema-Napoli, tutto risolto nella notte. Ora le visite”

Aggiornamenti di Alfredo Pedullà su Beukema al Napoli: Una lunga rincorsa dal 13 marzo, quando era il nome in cima alla lista del Napoli per la difesa. Ora possiamo dire che Beukema è pronto per le visite mediche dopo aver risolto la situazione legata alle commissioni. Non ci sono stati mai dubbi sul trasferimento, ma occorreva mettere a posto la pratica dopo l’intesa totale tra Napoli e Bologna. Adesso gli azzurri stanno organizzando le visite e sperano di farle fare nel pomeriggio a Beukema. Intanto, a Roma è in arrivo Lucca…