(VIDEO) Napoli, Lucca in viaggio verso Roma per le visite con il club partenopeo

Lorenzo Lucca è pronto per cominciare la sua avventura al Napoli: l’ormai ex attaccante dell’Udinese è in partenza da Milano a Roma per sostenere le visite mediche con il club partenopeo, prima di mettersi a completa disposizione di Antonio Conte.